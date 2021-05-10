"الآسيوي" يمنح أوزباكستان استضافة مجموعتين في دوري الأبطال

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، أوزبكستان من أجل استضافة مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق، والمقرر إقامتها في الفترة من 25 يونيو وحتى 11 يوليو 2021.

وجاء هذا القرار ليعلن استكمال عملية اختيار الدول المضيفة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، بعدما تم الإعلان سابقاً عن اختيار تايلاند لاستضافة مباريات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة.

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وتستضيف أوزبكستان أيضاً مباراة الدور التمهيدي بين دايغو الكوري الجنوبي وتشيانجراي يونايتد التايلاندي يوم 23 يونيو، حيث يتأهل الفائز من هذه المباراة ليلعب في المجموعة التاسعة إلى جانب بكين الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني ويونايتد سيتي الفلبيني.

كانت منطقة غرب آسيا قد اكملت مبارياتها بدور المجموعات في الفترة من 14 إلى 30 أبريل، حيث استضافت السعودية منافسات المجموعتين الأولى والثالثة والرابعة في اقيمت مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، واستضافت الهند منافسات المجموعة الخامسة.

وأفرزت نتائج المباريات نحو دور الستة عشر عن تأهل الاستقلال الطاجيكي متصدر المجموعة الأولى والشارقة الإماراتي متصدر المجموعة الثانية والاستقلال الإيراني متصدر المجموعة الثالثة والنصر السعودي متصدر المجموعة الرابعة وبيرسيبوليس الإيراني متصدر المجموعة الخامسة.

كما تأهل الوحدة الإماراتي وصيف المجموعة الخامسة باعتباره أفضل فريق حاصل على المركز الثاني وتراكتور الإيراني وصيف المجموعة الثانية باعتباره ثاني أفضل فريق حاصل على المركز الثاني والهلال السعودي وصيف المجموعة الأولى باعتباره ثالث أفضل فريق حاصل على المركز الثاني.