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ريال بيتيس يعزز حظوظه الأوروبية بتغلبه على غرناطة

من لقاء ريال بيتيس وغرناطة

ريال بيتيس يعزز حظوظه الأوروبية بتغلبه على غرناطة

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

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عزز ريال بيتيس فرصته في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على غرناطة 2 - 1 يوم الاثنين في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى 54 نقطة لينتزع المركز السادس من فياريال بفارق نقطتين خلف ريال سوسييداد صاحب المركز الخامس المؤهل لدور المجموعات للدوري الأوروبي، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 45 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح بورخا ايغليسياس التسجيل لريال بيتيس في الدقيقة 39 ثم تعادل غرناطة بهدف للاعب داروين ماتشيس في الدقيقة 66 قبل أن يسجل ايغليسياس هدف الفوز لريال بيتيس قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.

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