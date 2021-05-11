كرواتيا تصدر مذكرة اعتقال دولية ضد زوران

قالت المحكمة العليا في زغرب يوم الثلاثاء إن كرواتيا ستصدر مذكرة اعتقال دولية بحق زوران ماميتش مدرب دينامو زغرب السابق، الذي لم ينفذ هذا الأسبوع عقوبة السجن بتهمة الاحتيال.



وأيدت المحكمة في مارس الماضي حبس ماميتش أربع سنوات وثمانية أشهر. وكان يجب عليه أن يبدأ العقوبة قبل منتصف ليلة الاثنين. ويُعتقد أنه موجود حاليا في البوسنة لأنه يحمل جنسيتها أيضا.



ونقلت وكالة أنباء (إتش.أي.إن.أية) الحكومية الرسمية عن كرسيمير ديفيشيتش المتحدث باسم المحكمة قوله: يجب على السلطات البوسنية أن تتصرف بناء على مذكرة الاعتقال وأن تقرر ما إذا كانت هناك شروط قانونية لتسليم ماميتش إلى كرواتيا. إذا رفضت البوسنة تسليمه، فسيبقى حرا هناك حتى اعتقاله المحتمل بطريقة أخرى.



وطلب ماميتش قضاء العقوبة في البوسنة، لكن كرواتيا رفضت ذلك.



وحُكم عليه بالسجن مع شقيقه زدرافكو ماميتش الرئيس التنفيذي السابق لدينامو. ويواجه الشقيقان ماميتش والمدير السابق للنادي دامير فربانوفيتش ومسؤول الضرائب ميلان برنار تهمة التهرب الضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا (1.97 مليون دولار) واختلاس 116 مليون كونا من انتقالات لاعبين من دينامو.



ونفى الشقيقان ماميتش ارتكاب أي مخالفة، ويعيش زدرافكو أيضا في البوسنة التي يحمل جنسيتها.



واستقال ماميتش من تدريب دينامو في مارس الماضي قبل مباراة إياب في الدوري الأوروبي أمام توتنهام هوتسبير.

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