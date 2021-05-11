محرز ينجو من محاولة اعتداء في لندن.. والجزائري يرد

تعرض رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، إلى محاولة اعتداء مع صديقته في العاصمة البريطانية لندن، بعدما اقترب منه رجل قبل أن ينجح رجال الأمن في حمايته.

مادة اعلانية

وأفادت التقارير الإعلامية، يوم الثلاثاء، أن البالغ من العمر "30 عاما" كان يتناول الطعام في مطعم شهير مع صديقته تيلور وارد، بعدما حصل على عطلة من ناديه الإنجليزي هذا الأسبوع، قبل أن يتفاجأ بحدوث مشاجرة، لكن الأمن تدخل وقام بحماية النجم الجزائري الدولي.

وأوضحت "ديلي ميل" البريطانية، أن محرز لم يكن متورطا يشكل مباشر في الشجار، وأن رجلاً كان يرتدي بدلة رياضية سوداء حاول الاعتداء عليه، وهو ما جعل رجال الأمن وموظفي المطعم يقومون بحماية محرز وصديقته، وأوضحت الصحيفة أنها لا تعرف كيف حدثت المشاجرة.

وأكد نجم منتخب الجزائر في توضيح نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن الشجار وقع بين بعض الأشخاص في المطعم ورجال الأمن، وأنه لم يكن له أي علاقة بما حدث، لا من قريب ولا من بعيد، وطمأن محبيه بأنه بخير.