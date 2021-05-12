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بيدرو إيمانويل يعلن انتهاء مهمته مع العين الإماراتي

بيدرو إيمانويل

بيدرو إيمانويل يعلن انتهاء مهمته مع العين الإماراتي

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي - رويترز

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أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين انتهاء مهمته رسميا مع الفريق الذي أنهى دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في المركز السادس يوم الثلاثاء.

وقاد إيمانويل (46 عاما) العين للفوز 1-صفر على حتا في الجولة الأخيرة من المسابقة ليرتفع رصيد الفريق إلى 41 نقطة.

وقال عقب الانتصار لموقع النادي على الإنترنت: اليوم انتهت مهمتي رسميا مع العين. أشكر الجماهير التي كنت أتمنى مشاهدتها في المدرجات خلال الموسم الحالي لكن الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا حالت دون ذلك. بعد عمل دام 18 شهرا مع العين، بداية من وصولي النادي في يناير 2020، كان هناك تحديا كبيرا. في الموسم الماضي سعينا إلى تحسين وضع الفريق وأنهينا الموسم الملغي بسبب جائحة كوفيد-19 في المركز الثاني وبلغنا نهائي كأس رئيس الدولة. هذا الموسم كان صعبا ليس على العين فحسب بل على الجميع واتفقنا منذ البداية على العمل بجدية ومضاعفة الجهود لإنهاء الموسم بصورة مختلفة عن ما انتهى عليه الآن، لكن ذلك يحدث في كرة القدم.

وأنهى العين، بطل الدوري 13 مرة، ثلاثة مواسم دون التتويج بأي لقب، ليبدأ في رحلة البحث عن مدرب جديد.

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