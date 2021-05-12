سبورتينغ يحسم لقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عاماً

حسم فريق سبورتينغ لشبونة تتويجه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على بوافيستا 1 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني وذلك قبل مرحلتين من نهاية المسابقة.

مادة اعلانية

وحسم سبورتينغ لشبونة المباراة أمام بوافيستا بهدف وحيد سجله باولينهو في الدقيقة 36.

وظل بوافيستا مهددا بالهبوط حيث تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق ثلاث نقاط خلف بورتيمونينسي وفاماليكاو وماريتيمو وبفارق نقطة واحدة خلف ريو آفي.