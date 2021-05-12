كلوب: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالمدرب الأفضل في العالم، مهنئاً الأخير بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وقال كلوب: إنجاز عظيم، تهانينا، لقد بعثت برسالة لغوارديولا ليلة الثلاثاء وكذلك لإيلكاي غندوغان، لقد كان عاما صعبا على العالم كله، وكذلك لأندية كرة القدم، وما حققه الفريق حتى الآن في هذا العام يعد استثنائيا. سيتي لديه قائمة مذهلة من اللاعبين، وكذلك لديه المدرب الأفضل في العالم، لذلك فالأمور هناك على ما يرام.



وحقق غوارديولا تاسع لقب دوري أوروبي في مسيرته، حيث حقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة وثلاث مرات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.



ووصف غوارديولا الدوري الإسباني بأنه أصعب البطولات للفوز بها، وهو ما أيده الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، والذي حقق اللقب سابقا مع تشيلسي منذ 11 عاما، وذلك حينما هنأ غوارديولا بالفوز بالدوري.



وقال أنشيلوتي: سيتي خاض موسما مميزا ولعب بشكل رائع، لقد كانوا أقوياء للغاية على المستوى الدفاعي، لذلك فهم يستحقون الفوز والتهنئة.



وأضاف: أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو أصعب بطولة دوري في أوروبا بكل تأكيد، لأنه هناك الكثير من الأندية التي لديها إمكانيات عالية.



ويأمل سيتي، الذي حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة الشهر الماضي، في تحقيق حلم التتويج بالثلاثية، حينما يواجه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجاري.

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