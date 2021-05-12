.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كلوب: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

كلوب غوارديولا
غوارديولا قاد فريقه إلى تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي

كلوب: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

متابع الغاء المتابعة

ليفربول - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

وصف الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بالمدرب الأفضل في العالم، مهنئاً الأخير بفوزه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال كلوب: إنجاز عظيم، تهانينا، لقد بعثت برسالة لغوارديولا ليلة الثلاثاء وكذلك لإيلكاي غندوغان، لقد كان عاما صعبا على العالم كله، وكذلك لأندية كرة القدم، وما حققه الفريق حتى الآن في هذا العام يعد استثنائيا. سيتي لديه قائمة مذهلة من اللاعبين، وكذلك لديه المدرب الأفضل في العالم، لذلك فالأمور هناك على ما يرام.

وحقق غوارديولا تاسع لقب دوري أوروبي في مسيرته، حيث حقق لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات مع برشلونة وثلاث مرات مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني.

ووصف غوارديولا الدوري الإسباني بأنه أصعب البطولات للفوز بها، وهو ما أيده الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، والذي حقق اللقب سابقا مع تشيلسي منذ 11 عاما، وذلك حينما هنأ غوارديولا بالفوز بالدوري.

وقال أنشيلوتي: سيتي خاض موسما مميزا ولعب بشكل رائع، لقد كانوا أقوياء للغاية على المستوى الدفاعي، لذلك فهم يستحقون الفوز والتهنئة.

وأضاف: أعتقد أن الدوري الإنجليزي هو أصعب بطولة دوري في أوروبا بكل تأكيد، لأنه هناك الكثير من الأندية التي لديها إمكانيات عالية.

ويأمل سيتي، الذي حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة الشهر الماضي، في تحقيق حلم التتويج بالثلاثية، حينما يواجه تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 مايو الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل بهذه الطرق.. قتلت امرأة بريطانية 400 طفل
اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك! اشرب الساخن أثناء الحر.. 8 حقائق صحية ستذهلك!
الأكثر قراءة
استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية استمع للمصرية التي تحرش بها البرازيلي تتحدث البرتغالية
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران حرائق تضرب منشآت إيرانية حيوية.. خط أنابيب نفط بالأهواز ومصفاة طهران
تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان.. والنجمة: "عمل شاق"
قبل أن تذهب
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
داعش يضع أقلية الهزارا الأفغانية في دائرة الهدف
اكتشف المزيد