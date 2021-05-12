ليفانتي يحبط برشلونة ويحرمه من صدارة مؤقتة

وجه ليفانتي ضربة موجعة لبرشلونة وتعادل معه 3 - 3 يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليمهد بذلك الطريق أمام كل من أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الصراع على اللقب هذا الموسم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يلتقي ريال سوسييداد الأربعاء في المرحلة نفسها، ونقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يحل ضيفا على غرناطة مساء الخميس في ختام المرحلة، كما رفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

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وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 26 ثم أضاف بيدرو غونزاليس لوبيز "بيدري" الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تعادل ليفانتي بهدفين سجلهما جونزالو ميليرو وخوسيه لويس موراليس في الدقيقتين 57 و60 ثم سجل عثمان ديمبلي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 64 لكن البديل سيرجيو ليون سجل هدف التعادل 3 - 3 لليفانتي في الدقيقة 83.