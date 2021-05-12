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نابولي يسحق أودينيزي بخماسية ويقفز إلى المركز الثاني

من لقاء نابولي وأودينيزي

نابولي يسحق أودينيزي بخماسية ويقفز إلى المركز الثاني

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روما - رويترز

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صعد نابولي للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم واقترب خطوة أخرى من التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 5-1 على ضيفه أودينيزي يوم الثلاثاء.

ويملك فريق المدرب جينارو غاتوزو 73 نقطة متفوقا بنقطة على أتالانتا وميلان وبأربع نقاط على يوفنتوس الخامس. لكن كل الفرق الثلاثة الأخرى تملك فرصة التعويض يوم الأربعاء عندما تتقابل مع بنيفنتو وتورينو وساسولو على الترتيب.

وتصدى خوان موسو حارس أودينيزي لتسديدة فيكتور أوسيمين من مسافة قريبة بعد 29 دقيقة لكنه أخفق في منع بيوتر جلينسكي من متابعة الكرة في الشباك.

وضاعف فابيان رويز الغلة لصاحب الضيافة بعدها بدقيقتين بتسديدة من عند حافة المنطقة لكن ستيفانو أوكاكا قلص الفارق للفريق الزائر قبل الاستراحة.

وسجل هيرفينغ لوزانو الهدف الثالث لنابولي في الدقيقة 56 وجعل جيوفاني دي لورينتسو النتيجة 4-1 من مسافة قريبة.

وحرمت العارضة لورينتسو إنسيني من التسجيل من تسديدة قوية لكنه سجل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذا الانتصار مدد نابولي سجله الخالي من الهزيمة في الدوري إلى سبع مباريات ليصبح في موقف قوي لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل في مباراتيه المتبقيتين أمام فيورنتينا وفيرونا.

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