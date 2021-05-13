أتلتيكو يجتاز سوسييداد بشق الأنفس ويحافظ على صدارته

اجتاز أتلتيكو مدريد إحدى العقبات الكؤود نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، إلى 80 نقطة، ليواصل تربعه على الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، وخمس نقاط أمام جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي يحل ضيفا على غرناطة غدا الخميس في نفس المرحلة.

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في المقابل، تجمد رصيد سوسييداد، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 28، لكن أشتعلت شموع الإثارة في اللقاء من جديد، عقب تسجيل إيغور زوبيلديا هدفا لسوسييداد في الدقيقة 83، ليحاول الفريق الباسكي إدراك التعادل خلال الدقائق القليلة من اللقاء دون جدوى.