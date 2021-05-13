.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أتلتيكو يجتاز سوسييداد بشق الأنفس ويحافظ على صدارته

سواريز خلال مباراة أتلتيكو وسوسييداد

أتلتيكو يجتاز سوسييداد بشق الأنفس ويحافظ على صدارته

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

اجتاز أتلتيكو مدريد إحدى العقبات الكؤود نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه المثير 2 - 1 على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد أتلتيكو، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2013 - 2014، إلى 80 نقطة، ليواصل تربعه على الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه برشلونة، وخمس نقاط أمام جاره اللدود ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، الذي يحل ضيفا على غرناطة غدا الخميس في نفس المرحلة.

في المقابل، تجمد رصيد سوسييداد، الذي تلقى خسارته العاشرة في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالمسابقة، عند 56 نقطة في المركز الخامس.

وافتتح يانيك كاراسكو التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 16، قبل أن يضيف آنخيل كوريا الهدف الثاني في الدقيقة 28، لكن أشتعلت شموع الإثارة في اللقاء من جديد، عقب تسجيل إيغور زوبيلديا هدفا لسوسييداد في الدقيقة 83، ليحاول الفريق الباسكي إدراك التعادل خلال الدقائق القليلة من اللقاء دون جدوى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد