.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرسنال يشعل التنافس على بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال

تشيلسي أرسنال
سميث سجل هدف أرسنال الوحيد في مرمى تشيلسي

أرسنال يشعل التنافس على بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تغلب أرسنال على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد يوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة 36 من الدوري الإنجليزي لكرةالقدم.

وسجل ايميل سميث روي هدف المباراة الوحيد لأرسنال في الدقيقة 16، ليحقق أرسنال فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثامن.

ونجح أرسنال في تكرار تفوقه على تشيلسي، حيث فاز عليه في آخر ثلاث مباريات جمعت الفريقين، بعد فوزه عليه 2 - 1 في نهائي نسخة الموسم الماضي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتغلبه عليه 3 - 1 في الدور الأول من منافسات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

على الجانب الأخر تبددت أمال تشيلسي في حسم التأهل مبكرا لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيده عند 64 نقطة في المركز الرابع.

وكان تشيلسي، الذي يستعد لملاقاة مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، على موعد مع حسم تأهله لنسخة الموسم المقبل من المسابقة في حال كان قد فاز على أرسنال، لكن الهزيمة أجلت تأهله في انتظار نتائج وست هام يونايتد وليفربول اللذين يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد 57 و56 نقطة على الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"بايدن يكمل ما بدأته"..ماذا قال أوباما عن صديقه الصدوق؟
صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا صورة من الفضاء لزوارق هجومية بسفينة من إيران لفنزويلا
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
قبل أن تذهب
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
القضاء الإسباني يرفض طلب احتجاز زعيم جبهة البوليساريو
اكتشف المزيد