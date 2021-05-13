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خلاف حاد بين زيدان ومارسيلو في التدريبات.. والفرنسي يستبعده

زيدان ومارسيلو في صورة سابقة

خلاف حاد بين زيدان ومارسيلو في التدريبات.. والفرنسي يستبعده

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العربية. نت

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استبعد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، البرازيلي مارسيلو من قائمة الفريق التي من المقرر أن تواجه غرناطة، يوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب خلاف حاد جرى بينهما في تدريبات الفريق.

وأكدت التقارير الصحافية، أن المدرب الفرنسي استبعد الظهير الأيسر من قائمة المباراة بسبب خلاف حدث بينهما، يوم الثلاثاء، في المران، إذ أثار غياب مارسيلو المخاوف من احتمال تعرضه إلى إصابة، في ظل غياب فيرلاند ميندي إلى نهاية الموسم بسبب الإصابة، لكن موقع "قول" كشف أن مارسيلو لم تم ضمه إلى القائمة بعد خلاف حدث مع زيدان، وأن البرازيلي لم يكن سيعيدا بالأسلوب الدفاعي للفرنسي في الأسابيع الأخيرة.

وأكد الصحافي ماريو كورتيغانا في تقرير له لـ "قول" أن مارسيلو لا يعاني من مشاكل بدنية، لكن تم استبعاده بسبب مشادة كلامية حادة مع زيدان في تدريبات، يوم الثلاثاء، وأن بعض اللاعبين أصحاب الخبرة في ريال مدريد مستائون للغاية من المدرب ويتقدمهم مارسيلو.

وأثار الخلاف المزعوم بين زيدان ومارسيلو الشكوك حول مستقبلهما في ريال مدريد، خاصة المدرب الفرنسي الذي يقال أنه لن يستمر في حال عدم فوزه بلقب الدوري، ويعد أليغري، مدرب يوفنتوس السابق، أبرز المرشحين لتولي المسؤولية.

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