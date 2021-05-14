بالفيديو.. مشادة كونتي ولاوتارو تتحول إلى "ملاكمة" في التدريبات

شهدت تدريبات إنتر ميلان، يوم الجمعة، حل الخلاف الذي جمع كونتي، مدرب الفريق، بالمهاجم لاوتارو مارتينيز، بطريقة مرحة.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد احتج على تبديله في مباراة إنتر الأخيرة بالدوري الإيطالي، وقام بإلقاء قارورة مياه عندما كان متجها إلى دكة البدلاء، وحينها رد كونتي قائلا: تأدب. عليك ألا تفعل هذا مرة أخرى، لماذا تبدو غاضبا؟

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ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميلان، يوم الخميس، فيديو لمواجهة ملاكمة تجمع المدرب باللاعب، إذ عمل بطل الدوري الإيطالي على نزع التوتر عبر نزال مرح وبطريقة رائعة، حيث دخل كونتي ولاوتارو إلى الحلبة التي تم تشييدها بملعب التدريبات، وتم تقديمهما من قبل الحكم، روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق.