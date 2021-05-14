.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بالفيديو.. مشادة كونتي ولاوتارو تتحول إلى "ملاكمة" في التدريبات

لاوتارو خرج غاضباً

بالفيديو.. مشادة كونتي ولاوتارو تتحول إلى "ملاكمة" في التدريبات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهدت تدريبات إنتر ميلان، يوم الجمعة، حل الخلاف الذي جمع كونتي، مدرب الفريق، بالمهاجم لاوتارو مارتينيز، بطريقة مرحة.

وكان المهاجم الأرجنتيني قد احتج على تبديله في مباراة إنتر الأخيرة بالدوري الإيطالي، وقام بإلقاء قارورة مياه عندما كان متجها إلى دكة البدلاء، وحينها رد كونتي قائلا: تأدب. عليك ألا تفعل هذا مرة أخرى، لماذا تبدو غاضبا؟

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميلان، يوم الخميس، فيديو لمواجهة ملاكمة تجمع المدرب باللاعب، إذ عمل بطل الدوري الإيطالي على نزع التوتر عبر نزال مرح وبطريقة رائعة، حيث دخل كونتي ولاوتارو إلى الحلبة التي تم تشييدها بملعب التدريبات، وتم تقديمهما من قبل الحكم، روميلو لوكاكو، مهاجم الفريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد