بعد عامين من الغياب.. ألفيس يعود إلى منتخب البرازيل

استدعت البرازيل داني ألفيس لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام الاكوادور وباراغواي لتمنح ظهير ساو باولو فرصة العودة الدولية بعد مرور نحو عامين على آخر مشاركة مع منتخب بلاده.



وقال المدرب تيتي إن ألفيس البالغ عمره "38 عاما" : يلعب جيدا ويملك تاريخا حافلا مع المنتخب الوطني. وصل لأفضل مستوياته بدنيا وذهنيا. يتمتع بشخصية قيادية ويمكنه أن يجعل الفريق أكثر قوة.



واستدعى تيتي كذلك مهاجم فلامنغو غابرييل باربوسا لمواجهة الاكوادور على أرضه في الرابع من يونيو وباراغواي خارج الديار بعد أربعة أيام أخرى.



وتم استدعاء لوكاس فريسيمو مدافع بنفيكا لأول مرة. وسيشكل اللاعبون 24 الذين تم استدعاؤهم للتصفيات القاعدة الأساسية لمنتخب البرازيل في كأس كوبا أميركا المقرر إقامتها في كولومبيا والأرجنتين بين 13 يونيو والعاشر من يوليو.



وتتصدر البرازيل حاليا تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي تنافس فيها عشرة منتخبات بعد أربع مباريات بعد أن حصلت على 12 نقطة كاملة متفوقة على الأرجنتين (10 نقاط) والاكوادور (تسع نقاط) وباراغواي (ست نقاط). ويتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى كأس العالم.

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