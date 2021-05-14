منتخب الكونغو يعلن تعاقده مع كوبر

أعلن اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم يوم الجمعة تعيين هيكتور كوبر مدربا جديدا للمنتخب.



وهذه ثاني تجربة للمدرب الأرجنتيني المخضرم (65 عاما) في إفريقيا بعد أن خاض المدافع السابق مسيرة طويلة مع أندية أوروبية بارزة.



وقاد كوبر مصر للتأهل لكأس العالم الأخيرة في روسيا لكنه غادر منصبه عقب الخروج من البطولة.



وسيكون كوبر، الذي درب جورجيا وأوزبكستان على مستوى المنتخبات أيضا، مكلفا بقيادة الكونجو الديمقراطية لنهائيات كأس العالم المقبلة. وتنطلق مرحلة المجموعات بالتصفيات في سبتمبر وتنتهي في مارس.



وقاد كوبر فالنسيا الإسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين في 2000 و2001 كما درب إنتر ميلان وبارما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.



وأقالت الكونغو الديمقراطية المدرب نسينغي بيمبي في مارس الماضي عقب الفشل في التأهل لكأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير المقبل.

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