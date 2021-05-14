.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"فيفا" يسمح لمدافع مانشستر سيتي بالمشاركة مع منتخب إسبانيا

لابورت
لابورت في لقاء سابق لناديه الإنجليزي

"فيفا" يسمح لمدافع مانشستر سيتي بالمشاركة مع منتخب إسبانيا

متابع الغاء المتابعة

زيورخ - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

سيكون بوسع إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي اللعب في صفوف منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في بطولة أوروبا للعبة الشعبية الشهر المقبل بعد موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا) على تحوله لتمثيل إسبانيا عقب حصوله على جنسيتها في وقت سابق الأسبوع الحالي.

وقالت لجنة أوضاع اللاعبين التابعة للفيفا في بيان: اللاعب إيمريك لابورت يمكنه اللعب للفرق الممثلة للاتحاد الإسباني لكرة القدم من تاريخه.

وسُمح للابورت بالانضمام لإسبانيا بعد تعديل لوائح الفيفا العام الماضي مما سمح للاعبين بتبديل المنتخبات طالما كانوا مؤهلين للعب مع دولة أخرى حينما خاضوا أول مباراة مع منتخبهم الأول ولم يشاركوا في أكثر من ثلاث مباريات مع هذه الدولة قبل بلوغهم 21 عاما ولم يشارك أي منهم في كأس العالم أو بطولة قارية.

ولم يسبق أن شارك لابورت مع المنتخب الفرنسي الأول رغم مشاركته في أكثر من 50 مباراة مع فئات عمرية أصغر.

ونشأ قلب الدفاع البالغ عمره 26 عاما في فرنسا لكنه انتقل إلى إسبانيا في 2010 لينضم إلى أكاديمية أتليتيك بيلباو.

وتعاقد لابورت مع سيتي في يناير كانون الثاني 2018 مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (80.15 مليون دولار).

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد