بيولي يطالب ميلان بالتركيز قبل التأهل إلى أبطال أوروبا

أكد ستيفانو بيولي أن العقلية ستكون العامل الحاسم للاعبي ميلان عندما يحاولون ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في ثمانية أعوام لو فاز الفريق على كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.



ولم يشارك ميلان في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014 ويبتعد بفوز واحد عن حجز مكانه في دور المجموعات في الموسم المقبل.



وأبلغ بيولي مؤتمرا صحفيا: حقيقة أنه مضى وقت طويل يزيد التوقعات. نحن فريق كبير ونعلم أننا عملنا بشكل جيد وقمنا بالاستعداد لهذه المباراة، يجب أن نكون جاهزين ذهنيا. مثل هذه المباريات تكون معقدة وليست سهلة على الإطلاق.



ويحتل ميلان المركز الثالث متقدما بثلاث نقاط على يوفنتوس خامس الترتيب كما يتفوق في المواجهات المباشرة وهو ما يعني أنه بحاجة إلى الفوز على كالياري بغض النظر عن نتائج فريق المدرب أندريا بيرلو.



ويحتل كالياري المركز 16 متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية.



وسيكون كالياري في مهمة صعبة أمام فريق سحق تورينو 7-صفر يوم الأربعاء بعد ثلاثة أهداف من فوزه المريح 3-صفر على يوفنتوس.



وقال بيولي: كل ما فعلناه الأسبوع الماضي سيذهب هباء لو لم نستطع تحقيق هدفنا، بعد مباراة مساء الأربعاء كان هدفنا الحفاظ على تركيزنا من خلال الأحاديث الجانبية والجماعية، المسؤولية تقع على عاتقي ويجب أن نكون حذرين للرد بأفضل طريقة.

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