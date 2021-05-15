.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيولي يطالب ميلان بالتركيز قبل التأهل إلى أبطال أوروبا

ميلان إبراهيموفيتش
ميلان على أعتاب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

بيولي يطالب ميلان بالتركيز قبل التأهل إلى أبطال أوروبا

متابع الغاء المتابعة

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد ستيفانو بيولي أن العقلية ستكون العامل الحاسم للاعبي ميلان عندما يحاولون ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في ثمانية أعوام لو فاز الفريق على كالياري في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

ولم يشارك ميلان في دوري الأبطال منذ موسم 2013-2014 ويبتعد بفوز واحد عن حجز مكانه في دور المجموعات في الموسم المقبل.

وأبلغ بيولي مؤتمرا صحفيا: حقيقة أنه مضى وقت طويل يزيد التوقعات. نحن فريق كبير ونعلم أننا عملنا بشكل جيد وقمنا بالاستعداد لهذه المباراة، يجب أن نكون جاهزين ذهنيا. مثل هذه المباريات تكون معقدة وليست سهلة على الإطلاق.

ويحتل ميلان المركز الثالث متقدما بثلاث نقاط على يوفنتوس خامس الترتيب كما يتفوق في المواجهات المباشرة وهو ما يعني أنه بحاجة إلى الفوز على كالياري بغض النظر عن نتائج فريق المدرب أندريا بيرلو.

ويحتل كالياري المركز 16 متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية.

وسيكون كالياري في مهمة صعبة أمام فريق سحق تورينو 7-صفر يوم الأربعاء بعد ثلاثة أهداف من فوزه المريح 3-صفر على يوفنتوس.

وقال بيولي: كل ما فعلناه الأسبوع الماضي سيذهب هباء لو لم نستطع تحقيق هدفنا، بعد مباراة مساء الأربعاء كان هدفنا الحفاظ على تركيزنا من خلال الأحاديث الجانبية والجماعية، المسؤولية تقع على عاتقي ويجب أن نكون حذرين للرد بأفضل طريقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان تفاصيل تقرير بقي سريا 12 شهراً حول كورونا ومختبر ووهان
خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة! خدعة لا تصدق.. سرق قطع بيتزا كبيرة ولم تتغير الفطيرة!
الأكثر قراءة
الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة الأردن: إصابة عدد من أفراد قوات الأمن إثر هجمات مسلحة
تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز تحسن بساعات.. جديد عن صحة دلال عبدالعزيز
تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان تحمل اسم الملكة والأميرة ديانا.. ولادة طفلة هاري وميغان
بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان! بحسب العلم.. هذا هو الحد الأقصى الذي سيعيشه الإنسان!
انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه انظر إلى سوري قفز من صخرة الروشة في بيروت ولفظ أنفاسه
شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله شاهد.. أنصار نائب أردني يطلقون النار على الأمن بعد فصله
قبل أن تذهب
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
يحتفل به العالم منذ 1938.. ماذا تعرف عن يوم الدونات؟
اكتشف المزيد