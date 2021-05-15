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ثلاثية لتوريس في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل

توريس مسجلاً هدفه الأول

ثلاثية لتوريس في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل

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مانشستر - د ب أ

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احتفل فريق مانشستر سيتي بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بفوز مثير على مضيفه نيوكاسل 4 - 3 يوم الجمعة في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم نيوكاسل بهدف سجله إميل كرافت في الدقيقة 25 من ضربة رأس متقنة، وتعادل مانشستر سيتي في الدقيقة 39 عندما سدد جواو كانسيلو كرة أرضية قوية اصطدمت بقدم جيمس ميرفي قبل أن تعانق الشباك، وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 42، قبل أن يتعادل نيوكاسل بهدف سجله جويلينتون في الدقيقة 42 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني سجل نيوكاسل الهدف الثالث في الدقيقة 62 عن طريق جوزيف ويلوك من متابعة لركلة جزاء سددها وتصدى لها سكوت كارسون، حارس مانشستر سيتي، ثم تعادل فيران توريس لمانشستر سيتي في الدقيقة 64، قبل أن يسجل توريس ثالث أهدافه (هاتريك) ورابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 66.

وكان مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي يوم الثلاثاء بعد أن خسر مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي 1 - 2.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 39 نقطة في المركز السادس عشر.

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