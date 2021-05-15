زيدان يبلغ لاعبي ريال مدريد برحيله نهاية الموسم

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أبلغ لاعبيه يوم السبت برحيله عن الفريق نهاية الموسم الجاري بحسب "غول" الإسبانية.

ويتأخر ريال بنقطتين عن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني قبل جولتين من النهاية، ولديه فرصة صعبة للحفاظ على لقب الدوري، لكن زيدان لم يقدم أي ضمانات على البقاء في منصبه الموسم المقبل.

مادة اعلانية

وكان زيدان قال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيك بلباو يوم الأحد: لا أعرف ما سيحدث. نحن سنلعب غدا والأسبوع المقبل لكن لا أعرف ما سيحدث بعد ذلك لأن هذا ريال مدريد، ينصب تركيزي على الحاضر فقط وليس المستقبل أو الماضي.

ورحل زيدان بشكل مفاجئ عن ريال في 2018 بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، ثم عاد بعد عشرة أشهر فقط، كما قرر الرحيل أيضا كلاعب عن ريال في 2006 عندما اعتزل بشكل غير متوقع في 2006.



لكن زيدان أكد أنه اتخذ القرارات السابقة بشكل يصب في مصلحة النادي وأكد أن التزامه مع ريال مدريد لم يتزعزع أبدا، وقال المدرب الفرنسي: يعتقد الناس أني رحلت في الماضي لأني لا أريد تحمل المسؤولية أو لأن الأمور أصبحت صعبة جدا. لا ليس كذلك أبدا. أنا أبذل قصارى جهدي وفي لحظة ما يأتي وقت التغيير.



وأضاف: هذا ليس لي أنا فقط بل للاعبين والنادي وللجميع. لا أرحل لأنه من الأسهل أن أرحل. تأتي لحظات تحتاج فيها إلى الوجود وتأتي لحظات تكون في حاجة فيها إلى التغيير.