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سيميوني: أتلتيكو مدريد دخل مرحلة "سواريز"

سواريز أتلتيكو مدريد
سواريز لم يسجل في آخر 5 مباريات

سيميوني: أتلتيكو مدريد دخل مرحلة "سواريز"

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مدريد - رويترز

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طالب دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد المهاجم لويس سواريز، البعيد عن مستواه، باستغلال خبرته في اللحظات الحاسمة لقيادة ناديه لحصد لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وسيدخل أتلتيكو مباراته الأخيرة على أرضه هذا الموسم أمام أوساسونا يوم الأحد متقدما بنقطتين على ريال مدريد أقرب منافسيه، ويدرك أن أي تعثر قد يكلفه ضياع فرصة حصد لقبه الأول منذ 2014.

ويتصدر سواريز قائمة هدافي أتلتيكو هذا الموسم لكنه لم يسجل في آخر خمس مباريات بالدوري، في أطول سلسلة له بلا هدف هذا الموسم.

وظهر مهاجم أوروغواي محبطا عند استبداله خلال الفوز 2-1 على ريال سوسييداد يوم الأربعاء الماضي، لكنه يملك خبرة اللحظات الحاسمة حيث نال لقب الدوري أربع مرات مع برشلونة.

ويدعم سيميوني لاعبه لهز الشباك وقال المدرب الأرجنتيني في مؤتمر صحفي يوم السبت: نحن ندخل مرحلة سواريز، إنها اللحظة المثالية بالنسبة للاعب مثله لترجمة أي فرص نصنعها. إنه معتاد جدا على مثل هذه المباريات.

ويحتاج أتلتيكو إلى الفوز على أوساسونا ثم ريال بلد الوليد في الجولة الأخيرة لضمان حصد اللقب رغم أنه قد يضمن التتويج مبكرا إذا فشل ريال مدريد في الفوز على أتلتيك بلباو.

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