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ليستر يتجاوز تشيلسي ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

ليستر كأس الاتحاد الإنجليزي
ليستر حقق لقبه الأول في البطولة

ليستر يتجاوز تشيلسي ويفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي

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ليستر - د ب أ

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توج فريق ليستر سيتي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الصعب على تشيلسي بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت.

ويدين ليستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 89 ألغى الحكم هدفا لتشيلسي عندما لعب تياغو سيلفا كرة خلف مدافعي ليستر سيتي إلى تشيلويل الذي دخل منطقة الجزاء ولعبها باتجاه المرمى ولكن أبعدها شالار سوينغو لاعب ليستر من على خط المرمى لتصطدم بقدم ويس مورغان قبل أن تعبر خط المرمى ولكن الحكم ألغى الهدف بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد نتيجة تسلل تشيلويل.

ومازال أمام تشيلسي فرصة للتتويج بلقب هذا الموسم عندما يواجه مانشستر سيتي يوم 29 من الشهر الجاري في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

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