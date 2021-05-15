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وكيله: رونالدو لن يعود إلى فريقه السابق

رونالدو
البرتغالي رونالدو

وكيله: رونالدو لن يعود إلى فريقه السابق

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لشبونة - د ب أ

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أكد خورخي مينديز وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن اللاعب لن يعود إلى فريقه السابق سبورتنغ لشبونة رغم محاولات والدته إقناعه بالعودة.

وأصبح رونالدو واحدا من أعظم اللاعبين في العالم منذ مغادرته سبورتنغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 24ر12 مليون جنيه إسترليني في عام 2003.

وتحول قائد المنتخب البرتغالي إلى حالة إلهام كبيرة في ريال مدريد بعد مغادرته لمانشستر يونايتد في عام 2009، حيث حطم الرقم القياسي السابق في تسجيل الأهداف في المسابقة برصيد 450 هدفا.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي منذ ثلاث سنوات، حيث اقترب عقده من النهاية في عام 2022، وتدور التكهنات في الوقت الحالي حول مستقبل اللاعب صاحب الـ 36 عاما، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه يوفنتوس ومدربه أندريا بيرلو خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وترغب دولوريس، والدة اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، في عودة رونالدو إلى سبورتنغ من أجل مساعدة الفريق في التتويج بالمزيد من البطولات، بعدما حقق لقب الدوري البرتغالي في الموسم الحالي بعد غياب دام 19 عاما.

وقالت والدة رونالدو في تصريحات لقناة "تي في أي 24": سأتحدث إليه وأحاول إقناعه بالعودة العام القادم إلى ملعب "ألفالادي" ليرتدي ألوان سبورتنغ لشبونة.

ورغم ذلك، فقد أنهى مينديز التكهنات حول عودة اللاعب البرتغالي إلى سبورتنغ، مشيرا إلى أن رونالدو لا يخطط للعودة إلى بلاده بعد.

وقال مينديز: كريستيانو فخور باللقب الذي حققه سبورتنغ، وقد أظهر ذلك علنا، لكنه لا يخطط للعودة إلى البرتغال في الوقت الحالي من مسيرته.

وسجل رونالدو هدفه رقم 100 مع يوفنتوس، في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3 - 1 الأربعاء.

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