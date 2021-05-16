.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

برشلونة يفاوض تشافي لخلافة كومان الموسم المقبل

ميسي تشافي
تشافي لعب لبرشلونة بين عامي 1998-2015

برشلونة يفاوض تشافي لخلافة كومان الموسم المقبل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وسائل إعلام كتالونية صباح يوم الأحد عن وجود مفاوضات بين تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري ونادي برشلونة الإسباني لخلافة المدرب الحالي رونالد كومان نهاية الموسم الجاري.

وأشارت يومية "آرا" الكتالونية إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني بدأ الحديث مع تشافي هيرنانديز والذي مدد عقده مع السد القطري قبل أيام حتى 2023، للوصول إلى الصغية المناسبة التي تعيده إلى برشلونة الذي تركه قبل 6 أعوام كلاعب، إذ سيكون المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة مشروع جوان لابورتا في النادي الكتالوني.


وزادت الصحيفة: يحاول برشلونة أن يحفظ احترامه لرونالد كومان، إذ لا يبدو النادي مستعداً لإعلان البحث عن مدرب جديد، كون المدرب الهولندي الذي يرتبط بعقد حتى 2022 مع برشلونة، جاء في وقت عصيب واستطاع نوعاً ما تطوير الفريق رغم بعض الملاحظات الفنية التي تم الحديث عنها مؤخراً وتحديداً في الغداء الذي جمعه مع جوان لابورتا قبل أيام للحديث عن سبب تعثر الفريق في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.


وحضر رونالد كومان إلى برشلونة صيف العام الماضي، واستطاع قيادة الفريق إلى تحقيق لقب كأس الملك، فيما خسر كأس السوبر الإسبانية وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري بعدما كان على أعتاب اعتلاء الصدارة الشهر الماضي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد