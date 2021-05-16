برشلونة يفاوض تشافي لخلافة كومان الموسم المقبل

كشفت وسائل إعلام كتالونية صباح يوم الأحد عن وجود مفاوضات بين تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري ونادي برشلونة الإسباني لخلافة المدرب الحالي رونالد كومان نهاية الموسم الجاري.

وأشارت يومية "آرا" الكتالونية إلى أن ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني بدأ الحديث مع تشافي هيرنانديز والذي مدد عقده مع السد القطري قبل أيام حتى 2023، للوصول إلى الصغية المناسبة التي تعيده إلى برشلونة الذي تركه قبل 6 أعوام كلاعب، إذ سيكون المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة مشروع جوان لابورتا في النادي الكتالوني.

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وزادت الصحيفة: يحاول برشلونة أن يحفظ احترامه لرونالد كومان، إذ لا يبدو النادي مستعداً لإعلان البحث عن مدرب جديد، كون المدرب الهولندي الذي يرتبط بعقد حتى 2022 مع برشلونة، جاء في وقت عصيب واستطاع نوعاً ما تطوير الفريق رغم بعض الملاحظات الفنية التي تم الحديث عنها مؤخراً وتحديداً في الغداء الذي جمعه مع جوان لابورتا قبل أيام للحديث عن سبب تعثر الفريق في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.



وحضر رونالد كومان إلى برشلونة صيف العام الماضي، واستطاع قيادة الفريق إلى تحقيق لقب كأس الملك، فيما خسر كأس السوبر الإسبانية وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري بعدما كان على أعتاب اعتلاء الصدارة الشهر الماضي.