راؤول يؤكد جاهزيته لخلافة زيدان في تدريب ريال مدريد

أكد راؤول غونزاليس أسطورة ريال مدريد أن مستقبله يرتبط بالنادي وسط تكهنات من وسائل إعلام إسبانية أن المدرب الحالي زين الدين زيدان سيترك منصبه في نهاية الموسم الجاري.



وقضى راؤول، الذي سجل 323 هدفا مع ريال خلال الفترة من 1994 وحتى 2010، عامين كمدرب في النادي الإسباني الشهير، حيث تولى مسؤولية فريق تحت 19 عاما الموسم الماضي وفريق الرديف خلال الموسم الجاري.



وأخفق فريق راؤول في الصعود إلى الدرجة الثانية بعد التعادل دون أهداف مع إبيزا يوم الأحد، وتعرض مهاجم إسبانيا لسؤال حول رغبته في تولي قيادة الفريق الأول وسط تقارير عن رغبة زيدان في الرحيل.



وقال راؤول للصحفيين: هذا هو بيتي وهنا المكان الذي أريد الوجود فيه، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن مستقبل أي شخص.



ورحل راؤول عن ريال في 2010 وواصل اللعب في ألمانيا مع شالكه ثم انتقل إلى السد القطري قبل أن ينهي مسيرته في نيويورك كوزموس.



وربطت تقارير بين إمكانية انتقال المدرب البالغ عمره 43 عاما للعمل في الدوري الألماني مع أينتراخت فرانكفورت لكنه تمسك بالبقاء في العملاق الإسباني.



وأضاف: عندما قررت أن أصبح مدربا منذ ثلاث أو أربع سنوات، فعلت ذلك حتى أكون في بيتي وفريقي وأنال الخبرة وأحصل على أكبر تعليم ممكن. لقد تعلمنا كثيرا هذا العام وأنا موظف في النادي. أنا مرتبط بالنادي وأنا سعيد في بيتي وأتمنى الاستمرار.



وقاد راؤول فريق ريال تحت 19 عاما لحصد لقب دوري أبطال أوروبا للشباب العام الماضي، وبتدريب فريق الرديف، فهو يسير على نفس خطى الفرنسي زيدان وكذلك سانتياغو سولاري، قبل تدريب الفريق الأول.

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