.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روما ينهي آمال لاتسيو ببلوغ دوري أبطال أوروبا

بيدرو روما
البديل بيدرو أحرز الهدف الثاني

روما ينهي آمال لاتسيو ببلوغ دوري أبطال أوروبا

متابع الغاء المتابعة

روما - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أحرز البديل بيدرو هدفا بتسديدة مذهلة ليقود روما للفوز 2-صفر على غريمه لاتسيو يوم السبت وينهي آماله في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويملك لاتسيو مباراتين في الموسم الذي ينتهي الأحد المقبل، لكنه يتأخر بثماني نقاط عن يوفنتوس رابع الترتيب، فيما يتأخر روما بست نقاط عن لاتسيو في المركز السابع، وأصبح يتقدم بخمس نقاط على ساسولو الذي يواجه بارما الأحد.

وأنقذ دانييل فوتساتو حارس روما تسديدة متقنة من لويس ألبرتو فيما تم إلغاء هدف فيدات مريكي بداعي التسلل.

وانتزع روما التقدم في نهاية الشوط الأول عندما راوغ إيدن دزيكو المدافع فرانشيسكو أتشربي ومرر الكرة إلى هنريخ مخيتاريان ليهز الشباك، وحسم بيدرو فوز روما قبل 12 دقيقة من النهاية عندما مر من اثنين من المدافعين وسدد كرة منخفضة مذهلة في المرمى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها  بعد ضبط سائح برازيلي تحرش بمصرية.. تفاصيل جديدة يكشفها محاميها 
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد