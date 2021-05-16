روما ينهي آمال لاتسيو ببلوغ دوري أبطال أوروبا

أحرز البديل بيدرو هدفا بتسديدة مذهلة ليقود روما للفوز 2-صفر على غريمه لاتسيو يوم السبت وينهي آماله في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.



ويملك لاتسيو مباراتين في الموسم الذي ينتهي الأحد المقبل، لكنه يتأخر بثماني نقاط عن يوفنتوس رابع الترتيب، فيما يتأخر روما بست نقاط عن لاتسيو في المركز السابع، وأصبح يتقدم بخمس نقاط على ساسولو الذي يواجه بارما الأحد.



وأنقذ دانييل فوتساتو حارس روما تسديدة متقنة من لويس ألبرتو فيما تم إلغاء هدف فيدات مريكي بداعي التسلل.



وانتزع روما التقدم في نهاية الشوط الأول عندما راوغ إيدن دزيكو المدافع فرانشيسكو أتشربي ومرر الكرة إلى هنريخ مخيتاريان ليهز الشباك، وحسم بيدرو فوز روما قبل 12 دقيقة من النهاية عندما مر من اثنين من المدافعين وسدد كرة منخفضة مذهلة في المرمى.

مادة اعلانية