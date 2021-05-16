غوارديولا: لاعبو مانشستر سيتي "سيقتلونني"

كشف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مازحا أن لاعبيه سيقتلونه من أجل الحصول على مكان في قائمة الفريق للمباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يواجه مانشستر سيتي، المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، منافسه المحلي تشيلسي في 29 مايو الجاري في نهائي دوري الأبطال، بملعب فريق بورتو البرتغالي، إذ يتطلع للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه، فيما يمتلك غوارديولا ثروة من المواهب للاختيار من بينهم للدفع بها في اللقاء.



نقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" حديث غوارديولا عن لاعبيه إذ قال: إنهم يريدون ذلك. سيقتلونني من المشاركة في المباراة ، لذلك أدرك الأمر وهو أمر رائع. ينبغي عليهم أن يشعروا بذلك ويمكن للجميع القيام بذلك، هذا كل شيء.



وأضاف غوارديولا سيكون قرارا صعبا للغاية بالنسبة لي، لكن يتعين علي تحليل الخصم، وتحديد أفضل طريقة لمواجهته وسنحاول. أعلم أنهم سيقومون بكل شيء لمحاولة الفوز بمكان في قائمة الفريق المختارة للمباراة.



واستدرك قائلا: لكن في الوقت نفسه، ينبغي أن أرى الطريقة التي أريد اللعب بها، والأسلوب الذي أريد أن أدافع به بعقلية اللاعبين، واختيار الأشخاص الذين يتعاملون مع الضغط بشكل أفضل من الآخرين وفي تلك اللحظة، أحاول أن أكون صريحا مع نفسي ومع الفريق وأتخذ أفضل خيار ممكن، مع العلم أن لدينا خمسة أو ستة استبدالات في النهائي.



وأكد غوارديولا: يجب أن يكون الجميع مستعدا لأنه في النهائي، يمكن أن تتغير أشياء كثيرة ويمكن أن تحدث أمور أخرى.