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هدف "نادر" من أليسون يحافظ على آمال ليفربول الأوروبية

أليسون ليفربول وست بروميتش
الحارس البرازيلي سجل هدفه في الثواني الأخيرة من المباراة

هدف "نادر" من أليسون يحافظ على آمال ليفربول الأوروبية

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ليفربول - د ب أ

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أنقذ حارس المرمى أليسون بيكر فريقه ليفربول من إهدار نقطتين جديدتين في الدوري بعدما قاد فريقه لأحد أغلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتغلب على وست بروميتش ألبيون 2- 1 يوم الأحد في المرحلة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول في طريقه للعودة إلى مسلسل إهدار الفرص السهلة في محاولاته لضمان المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ، ولكن رأسية حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر اقتنصت للفريق فوزا غاليا 2 - 1 على مضيفه ويست بروميتش ألبيون.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 ، حيث بادر وست بروميتش بهز الشباك عن طريق هال روبسون كانو في الدقيقة 15 ، وتعادل المصري الدولي محمد صلاح لليفربول في الدقيقة 33 .

وبدا أن ليفربول أهدر فرصة أخرى لمواصلة الضغط على تشيلسي أملا في انتزاع المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي.

ولكن أليسون بيكر تقدم إلى منطقة جزاء المنافس لمساعدة زملائه خلال ضربة ركنية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ، واقتنص الكرة ببراعة بعد الضربة الركنية التي لعبها ترينت ألكسندر أرنولد ليضع الكرة في زاوية صعبة للغاية على يسار الحارس محرزا هدف الفوز في الوقت القاتل قبل انتهاء المباراة مباشرة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة واحدة خلف تشيلسي ، وتجمد رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير علما بأنه هبط لدوري الدرجة الأولى في وقت سابق من الموسم الحالي.

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