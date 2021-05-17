دراكسلر يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين تمديد عقد لاعبه يوليان دراكسلر لثلاث سنوات أخرى.

وانضم اللاعب البالغ عمره 27 عاما إلى سان جيرمان من فولفسبورغ في يناير 2017 وكان يقترب من الشهر الأخير في تعاقده الحالي قبل أن يتوصل لاتفاق جديد سيبقيه حتى 30 يونيو 2024.

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وحصد دراكسلر، الفائز مع ألمانيا بكأس العالم 2014، ثلاثة ألقاب للدوري الفرنسي وثلاثة ألقاب لكأس فرنسا وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة خلال مسيرته مع سان جيرمان.

وغاب نحو شهرين بسبب الإصابة في وقت سابق من الموسم الحالي لكنه شارك بانتظام في المرحلة الأخيرة من حملة المنافسة على اللقب مع فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وسجل اللاعب الألماني أربعة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات مع سان جيرمان هذا الموسم و24 هدفا إجمالا في 172 مباراة خلال مسيرته مع النادي.