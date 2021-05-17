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غوارديولا يكشف مدى جاهزية دي بروين

دي بروين
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها دي بروين

غوارديولا يكشف مدى جاهزية دي بروين

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مانشستر - د ب أ

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اقترب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين من العودة إلى مانشستر سيتي في آخر مباراتين للفريق في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك مع تبقي أقل من أسبوعين على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن دي بروين غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب إصابة عضلية، الأمر الذي تسبب في إثارة المخاوف لدى فريقه قبل مواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام يوم 29 من الشهر الجاري في مدينة بورتو البرتغالية.

لكن جوسيب غوارديولا المدير الفني للفريق، أكد أن دي بروين 29 عاما عاد لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الفريق التي يحل فيها ضيفا على برايتون.

وأضاف غوارديولا: كيفن تدرب معنا في آخر مباراتين ويشعر بأنه في حالة جيدة.

وتابع: الكل يعلم مدى أهمية دي بروين ، لكننا سنرى مدى تطوره في الأيام القليلة المقبلة ومتى سيكون جاهزا لكي يلعب معنا.

وبعد عودة دي بروين، أصبح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مهاجم الفريق، اللاعب الوحيد الذي تأكد غيابه عن مباراة الثلاثاء.

ومع حسم اللقب، تتجه أنظار مانشستر سيتي صوب المباراة النهائية لأبطال أوروبا التي تقام في البرتغال، لكن غوارديولا طالب بعد التهاون في النتائج، معترفا بأن أفضل طريقة للتحضير للمباراة النهائية هي تقديم أداء قوي أمام كل من برايتون غدا الثلاثاء وإيفرتون في ملعب "الاتحاد" يوم الأحد المقبل.

وأوضح غوارديولا: الفريق في حالة جيدة حقا، لقد تدربوا بشكل جيد، الجميع في حالة تركيز.

وتابع: لم نلعب من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنك لا تحتاج لقول أي شيء، الناس يعلمون أن الفريق يجب أن يحافظ على إيقاع اللعب لخوض مباراة النهائي في أفضل حالة ممكنة.

واختتم غوارديولا تصريحاته قائلا: أفضل طريقة للاستعداد للنهائي هي اللعب بشكل جيد، وهو الأسلوب الوحيد الذي نعرفه.

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