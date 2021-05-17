.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مفاجأة في قائمة منتخب بلجيكا المشاركة ببطولة أوروبا

ميرتنز لوكاكو فيتسل بلجيكا
فيتسل في مشاركة سابقة للمنتخب البلجيكي

مفاجأة في قائمة منتخب بلجيكا المشاركة ببطولة أوروبا

متابع الغاء المتابعة

فرانكفورت - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم استدعاء أكسيل فيتسل لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ضمن قائمته لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، رغم أن لاعب خط الوسط لم يلعب منذ يناير بسبب تمزق في وتر أخيل.

وقال مارتينيز لدى الإعلان اليوم الاثنين عن قائمته التي تضم 26 لاعبا :نحن سعداء بالأخبار السارة عن أكسيل فيتسل ومرحلة إعادة التأهيل الخاصة به.

وأضاف: نحن مقتنعون بأنه يمكنه لعب دور بارز بالمنتخب.

وأكد مارتينيز أن التوقعات بشأن فيتسل "32 عاما" لن تكون كبيرة لكن مشاركته ستعتمد على تطور حالته حتى بداية البطولة التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وستقام في الفترة ما بين 11 يونيو و11 يوليو.

كذلك ضمت قائمة المنتخب البلجيكي، القائد إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، الذي لم يشارك مع المنتخب منذ 2019 بسبب إصابات مختلفة وكذلك إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وقال مارتينيز: حالته البدنية في الوقت الحالي هي الأفضل منذ فترة طويلة. وحالته اللياقية مرضية. ونحن ننظر إلى مدى أهميته لفريقنا.

من ناحية أخرى، لم يجر استدعاء كوين كاستيلس حارس مرمى فولفسبورغ الألماني، والحارس البديل للمنتخب خلف تيبو كورتوا، حيث سيخضع لعملية جراحية في نهاية الموسم الجاري.

وكان المنتخب البلجيكي قد وصل إلى الدور قبل النهائي في يورو 2016 وأحرز المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا.

ويعد المنتخب البلجيكي، الذي يضم نجوم بارزين أمثال روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من بين المرشحين للقب البطولة الأوروبية، وسيلتقي في المجموعة الثانية منتخبات روسيا والدنمارك وفنلندا في 12 و17 و21 يونيو، على الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب شاهد النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
صياد فلسطيني يكشف مأساة أصحاب الحرفة جراء الحرب في غزة
اكتشف المزيد