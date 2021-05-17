ميلان يفرط بحسم بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال

فرط فريق ميلان في فرصة حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كالياري، اليوم الأحد في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكان ميلان بحاجة للفوز لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ولكنه فشل في تحقيق الفوز ليتأجل مصيره لحين مواجهة أتالانتا في الجولة الأخيرة من المسابقة.



ورفع ميلان رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتالانتا، الوصيف، وبفارق المواجهات المباشرة أمام نابولي صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطة أمام يوفنتوس صاحب المركز الخامس، وفي المقابل رفع كالياري رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس عشر.

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