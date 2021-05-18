اعتقال 4 أشخاص بتهمة سرقة منزلي دي ماريا وماركينيوس

كشف مصدر في الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء أن السلطات الأمنية اعتقلت أربعة أشخاص في إطار التحقيقات الجارية في عمليتي السطو على منزلي ماركينيوس وأنخيل دي ماريا لاعبي باريس سان جيرمان بطل دوري فرنسا لكرة القدم.



وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز" إن المعتقلين الأربعة رجال تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 عاما وإنهم اعتقلوا صباح الثلاثاء بينما تقوم الشرطة بتفتيش منازلهم في الوقت الحالي.



وتعرض منزلا اللاعبين للسرقة خلال مباراة فريقهما على أرضه في مواجهة نانت في مارس الماضي، إذ احتجز اللصوص والد ماركينيوس رهينة خلال السطو بينما لم تحدث أي مواجهة بين اللصوص وأفراد أسرة دي ماريا رغم وجودهم في المنزل وقت الحادث.

وكشفت تقارير إعلامية أن اللصوص نجحوا في سرقة خزينة من منزل دي ماريا تحتوي على مجوهرات وساعات تصل قيمتها إلى 500 ألف يورو على أقل تقدير.