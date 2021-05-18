.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الصحف الفرنسية تؤكد عودة بنزيمة إلى تشكيلة المنتخب

كريم بنزيمة
بنزيمة غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده في 6 أعوام

الصحف الفرنسية تؤكد عودة بنزيمة إلى تشكيلة المنتخب

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشفت تقارير إعلامية فرنسية يوم الثلاثاء إن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد يقترب من العودة لصفوف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بعد غياب طويل ليشارك معه في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل فيما يمثل تغييرا دراميا في موقف مدرب فرنسا ديدييه ديشان.

وأحرز بنزيمة 29 هدفا مع ريال مدريد في كل المنافسات خلال الموسم الحالي ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 وهو ينتظر محاكمة في قضية ابتزاز في أكتوبر المقبل.

وقال بنزيمة في 2016 عندما استبعده ديشان من التشكيلة إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.

وأشارت صحيفة لو باريزيان يوم الثلاثاء إلى أن بنزيمة (33 عاما) الذي أحرز 27 هدفا في 81 مباراة دولية مع منتخب فرنسا سيعود للتشكيلة من جديد. عندما يعلن ديشان التشكيلة في وقت لاحق من ذات اليوم.

وقالت صحيفة ليكيب أيضا إن بنزيمة بصدد الانضمام إلى منتخب فرنسا استعدادا لخوض البطولة الأوروبية.

ورغم أن ديشان لم يضم بنزيمة للفريق منذ اكتوبر 2015 إلا انه قال إنه لن ينسى تصريحات بنزيمة لكنه لم يتعهد مطلقا بعدم ضمه للمنتخب من جديد.

واختارت رابطة المحترفين الفرنسية بنزيمة كأفضل لاعب فرنسي في بطولة أجنبية الأحد الماضي.

وستنطلق البطولة الأوروبية المؤجلة من العام الماضي بسبب فيروس كورونا في 11 يونيو المقبل وتستمر شهرا.

وستلعب فرنسا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات ألمانيا والمجر والبرتغال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد