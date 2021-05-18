انضمام كانتونا وكين إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

انضم ثنائي فريق مانشستر يونايتد الفرنسي إيريك كانتونا والأيرلندي روي كين إلى قاعة المشاهير الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" يوم الثلاثاء، أن كانتونا (54 عاماً) أصبح ثالث لاعب ينضم لقاعة المشاهير، في حين أصبح كين (49 عاماً) رابع لاعب يحصل على أعلى تكريم فردي في الدوري الإنجليزي.

وسار الثنائي على خطى آلان شيرر وتييري هنري، اللذين أُعلن أنهما أول لاعبين ينضمان يوم 26 أبريل.

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وسجل كانتونا، الذي بدأ مسيرته في إنجلترا مع فريق ليدز يونايتد 70 هدفا في 156 مباراة بالدوري الممتاز وفاز بأربعة ألقاب في خمسة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد.

وتعليقا على قرار ضمه قال اللاعب الفرنسي : سعيد وفخور للغاية، ولكن في نفس الوقت لست متفاجئا. لو لم يتم ضمي كنت سأتفاجأ! كنت محظوظا باللعب لهذا الفريق مع هؤلاء اللاعبين الرائعين، والمدرب الرائع والجماهير الرائعة.

وكان الإيرلندي كين لاعبا بارزا مع مانشستر يونايتد، وقادهم للفوز بسبع ألقاب للدوري خلال 12 موسما قضاها مع الفريق قبل رحيله عن الفريق بعد اتفاق بالتراضي بين الطرفين في 2005.

ويعد كانتونا وكين من بين ستة لاعبين من قائمة مختصرة مكونة من 23 لاعبا حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من الجماهير ولجنة جوائز الدوري الإنجليزي الممتاز وسيتم الإعلان عن اللاعبين الخمسة الآخرين الذين سيتم ضمهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأُطلقت قاعة المشاهير الشهر الماضي من أجل الاعتراف والاحتفال بالمهارات والمواهب الاستثنائية للاعبين الذين توجوا بالدوري من نشأته في عام 1992.

وتم إغلاق تصويت الجماهير يوم 9 مايو، ولكي يكون اللاعب متاحا للدخول في قاعة المشاهير، يجب على اللاعبين أن يكونوا اعتزلوا بحلول الأول من أغسطس 2020. ويتم النظر في مسيرة اللاعب فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.