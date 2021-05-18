تقارير: برشلونة يقرر التخلص من كومان

أوشك الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم على الرحيل عن النادي الكاتالوني بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية يوم الاثنين أن كومان لن يصبح مدربا للفريق في الموسم المقبل.

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ونقلت الصحيفة عن روجر سابيراس الصحفي بإذاعة "راك1 " الكاتالونية قوله إن المدرب الهولندي سيرحل عن الفريق بنسبة 99 بالمئة، رغم تبقي عام واحد في عقده مع الفريق.

وأوضح المصدر ذاته أن كومان التقى مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، يوم الخميس الماضي لتناول الغداء في جلسة استمرت لمدة ساعتين ونصف، لكن انهيار موسم برشلونة مؤخرا وفقدانه النقاط أمام أتلتيكو مدريد وليفانتي والخسارة أمام غرناطة وسيلتا فيجو، تجعل بقاء المدرب الهولندي مرهونا بعدم قدرة النادي على إيجاد بديل له.

ولم يكن كومان المدرب المفضل لدى لابورتا، في الوقت الذي كان الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو قد قام بتعيينه في الصيف الماضي، حيث مر برشلونة بالعديد من المحطات الصعبة في الموسم وفاز بلقب كأس ملك إسبانيا، إلا أن كل المصادر في ملعب "كامب نو" تؤكد أن رئيس النادي الكاتالوني يرى أن الوقت حان للتغيير.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد.