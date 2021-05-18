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رئيس دورتموند واثق من عودة الجماهير الموسم المقبل

جماهير دورتموند
جماهير دورتموند في مباراة سابقة

رئيس دورتموند واثق من عودة الجماهير الموسم المقبل

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دورتموند - د ب أ

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أعرب هانز-يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن اعتقاده أن الجماهير ستعود إلى الاستادات في مباريات الدوري الألماني في الموسم المقبل، لكنه اعترف في الوقت نفسه بأنه لا يزال يشك في إمكانية حضور الجماهير بكامل سعة المدرجات، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فاتسكه في تصريحات لمجموعة "فونكه" الإعلامية يوم الثلاثاء: أعتمد بالتأكيد على تواجد الجماهير في الاستاد في الموسم المقبل. لكن السؤال يدور حول العدد الذي سيسمح بحضوره. وأضاف : جرى تطعيم 30% من الناس بدفعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وسيجرى تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح قبل ذلك الوقت. وبعدها لن يكون بإمكانك حرمان هؤلاء الناس من كل شيء.

وجرى السماح لنادي يونيون برلين بحضور ألفي مشجع خلال مباراته أمام لايبزيغ المقررة يوم السبت المقبل في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من مسابقة الدوري، وذلك في ظل تراجع أعداد المصابين بعدوى كورونا في العاصمة برلين، لكن مدن أخرى، من بينها دورتموند، لم تسجل بعد معدلات الإصابة المنخفضة التي تسمح بحضور الجماهير في الاستادات.

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