.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غوارديولا يأمل أن يكون أغويرو جاهزاً لتوديع الجماهير

غوارديولا أغويرو
أغويرو سيرحل عن سيتي نهاية الموسم

غوارديولا يأمل أن يكون أغويرو جاهزاً لتوديع الجماهير

متابع الغاء المتابعة

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

يأمل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن يكون المهاجم سيرجيو أغويرو جاهزا لخوض آخر مباراة مع النادي في استاد الاتحاد عندما يستضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يرحل أغويرو الهداف التاريخي لسيتي في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

وغاب المهاجم البالغ عمره 32 عاما عن الفوز 4-3 على نيوكاسل يونايتد، وسيغيب أيضا عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء.

وقال غوارديولا: يعاني سيرجيو من إجهاد ويشعر بألم بسيط في عضلات ساقه وفخذه لكنها ليست مشكلة كبيرة، لقد شعر بشيء ما قبل مباراة نيوكاسل يوم الاثنين ولم يكن جاهزا. لكن أتمنى أن يكون لائقا للعب أمام إيفرتون.

وسيلعب سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو في بورتو لكن غوارديولا أكد أنه لا مجال للعواطف عند اختيار التشكيلة حتى مع المهاجم صاحب التاريخ الطويل أغويرو.

وزاد غوارديولا: في الوقت الحالي هو مصاب. حتى يساعدنا على تسجيل الأهداف فهو في حاجة إلى اللعب. لكن هذه المباراة النهائية لدوري الأبطال وسأتخذ أفضل قرار ممكن للفوز بهذه المباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً حريق ضخم في مصفاة نفط بطهران.. وتضرر 18 مستودعاً
قبل أن تذهب
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
تعرف على أبرز الحوادث الغامضة التي تعرضت لها البحرية الإيرانية
اكتشف المزيد