غوارديولا يأمل أن يكون أغويرو جاهزاً لتوديع الجماهير

يأمل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن يكون المهاجم سيرجيو أغويرو جاهزا لخوض آخر مباراة مع النادي في استاد الاتحاد عندما يستضيف إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد المقبل.

ومن المنتظر أن يرحل أغويرو الهداف التاريخي لسيتي في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

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وغاب المهاجم البالغ عمره 32 عاما عن الفوز 4-3 على نيوكاسل يونايتد، وسيغيب أيضا عن مواجهة برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء.

وقال غوارديولا: يعاني سيرجيو من إجهاد ويشعر بألم بسيط في عضلات ساقه وفخذه لكنها ليست مشكلة كبيرة، لقد شعر بشيء ما قبل مباراة نيوكاسل يوم الاثنين ولم يكن جاهزا. لكن أتمنى أن يكون لائقا للعب أمام إيفرتون.

وسيلعب سيتي مع تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 29 مايو في بورتو لكن غوارديولا أكد أنه لا مجال للعواطف عند اختيار التشكيلة حتى مع المهاجم صاحب التاريخ الطويل أغويرو.

وزاد غوارديولا: في الوقت الحالي هو مصاب. حتى يساعدنا على تسجيل الأهداف فهو في حاجة إلى اللعب. لكن هذه المباراة النهائية لدوري الأبطال وسأتخذ أفضل قرار ممكن للفوز بهذه المباراة.