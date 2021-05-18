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كريستال بالاس يعلن رحيل مدربه هودسون

هودسون
هودسون تولى تدريب كريستال بالاس آخر 4 مواسم

كريستال بالاس يعلن رحيل مدربه هودسون

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لندن - رويترز

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أعلن كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان يوم الثلاثاء أن المدرب روي هودسون سيتخلى عن قيادة الجهاز الفني للنادي في نهاية الموسم الحالي.

وكان هودسون (73 عاما) تولى تدريب النادي اللندني في سبتمبر 2017 وساعده على البقاء في دوري الأضواء طوال أربعة مواسم متتالية.

وبهذا فإن أخر مباراة لهودسون على رأس الجهاز الفني لبالاس ستكون في مواجهة ليفربول على أرض الأخير الأحد المقبل.

وقال هودسون: بعد العمل في مجال التدريب لأكثر من 45 عاما قررت أن هذا هو الوقت المناسب للابتعاد عن ضغوط العمل في الدوري الممتاز، لقد سعدت بصفة خاصة خلال هذه الفترة من مسيرتي الاحترافية مع كرة القدم بقضاء المواسم الأربعة الأخيرة مع كريستال بالاس.

وأضاف هودسون: أشعر الآن، وفي نهاية موسم ناجح أخر حافظنا فيها على مكاننا في الدوري الممتاز، أنه قد حان الوقت لي للتخلي عن مسؤولياتي كمدرب متفرغ.

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