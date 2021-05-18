كلوب يتراجع.. إصابة جوتا ليست بالخطيرة

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الثلاثاء أن إصابة المهاجم ديوغو جوتا في القدم ليست سيئة كما كان يعتقد في البداية وهناك احتمال ضئيل لمشاركته في آخر مباراة للفريق هذا الموسم.



وأصيب جوتا في فوز ليفربول 4-2 على مانشستر يونايتد الأسبوع الماضي وقال كلوب في وقت سابق إن اللاعب البرتغالي الذي سجل 13 هدفا في كل المسابقات لن يلعب ثانية هذا الموسم.



لكن هذا التشخيص تغير بعد أن خضع جوتا لفحص جديد بالأشعة على قدمه ولا يوجد ما يهدد الآن مشاركته في بطولة أوروبا.



وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل مباراة ليفربول قبل الأخيرة هذا الموسم أمام مضيفه بيرنلي الاربعاء: بالنسبة لجوتا فقد خف التورم، إنها أخبار جيدة لديوغو ومنتخب البرتغال قبل المشاركة في بطولة أوروبا.



ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 63 نقطة وتعززت فرصه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن سجل الحارس أليسون بيكر هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع بضربة رأس ليمنحه فوزا قاتلا 2-1 على وست بروميتش ألبيون يوم الأحد، وسينهي الموسم على ملعبه أمام كريستال بالاس يوم الأحد.

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