ماونت لاعب الموسم في تشيلسي

حصل ماسون ماونت لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم على جائزة لاعب العام في فريقه لموسم 2020 - 2021.

وذكر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي، يوم الثلاثاء، أن ماونت سيتسلم الجائزة قبل مباراة الفريق مساء الثلاثاء أمام ليستر سيتي في ملعب "ستامفورد بريدج"، مع عودة الجماهير لحضور المباريات للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي.

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وأوضح الموقع الرسمي أن اختيار ماونت جاء بعد استفتاء للجماهير على أفضل لاعب وصاحب أفضل أداء فردي في الشهور التسع الماضية في تصويت عبر الإنترنت، حيث حصل ماونت على أغلب أصوات الجماهير.

وأضاف أن ماونت لعب دورا كبيرا تحت قيادة الثنائي فرانك لامبارد وتوماس توخيل، اللذين قادا تشيلسي هذا الموسم، حيث لعب أكثر عدد من المباريات والدقائق، أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، مع تبقي مرحلتين على نهاية المسابقة، كما أنه سيواجه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 29 من الشهر الجاري.