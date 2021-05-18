مدرب توتنهام يعلق على أنباء رحيل هاري كين

قال رايان ميسون المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء، إن المهاجم هاري كين لم يتحدث إليه بشأن رغبته في الرحيل عن النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه يركز تماما على مباراة الفريق الأربعاء أمام أستون فيلا.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين أن كين، الذي يرتبط بعقد مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى 2024، أبلغ المسؤولين برغبته في الرحيل هذا الصيف حيث يأمل الدولي الانجليزي في تحديد مستقبله قبل بطولة أوروبا الشهر المقبل.

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وأضافت أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على اتصال مع ممثلي كين.

وقال ميسون في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ردا على سؤال عن رغبة كين في الرحيل: لا أدري حقا. كل كلامي مع هاري كان عن مباراة الأربعاء. أتحدث إلى هاري كل يوم تقريبا. إنه متحمس لخوض المباراة. كل الحديث دار عن المباراة. نتطلع لهذه المواجهة.

وقال ميسون إنه لا يستغرب أي تكهنات عن مستقبل لاعب بارز مثل كين.

وسجل كين 22 هدفا وصنع 13 ليتصدر هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم. ويتنافس كين على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتين من النهاية.

وعبر كين الشهر الماضي عن خيبة أمله لعدم فوزه بألقاب مع توتنهام رغم استمرار اللاعب البارز في نيل الجوائز الفردية.

وأهدر توتنهام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008 حين خسر أمام سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي.

وزادت التكهنات حول مستقبل كين بعد تراجع توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في ديسمبر، في الترتيب بسبب سلسلة من العروض المخيبة أدت لإقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ويملك توتنهام صاحب المركز السادس برصيد 59 نقطة فرصة ضئيلة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وسينهي توتنهام الموسم بمواجهة ليستر سيتي يوم الأحد.