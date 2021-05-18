نجل نجم برشلونة يعوض إبراهيموفيتش في تشكيلة السويد

وجه يان أندرسون مدرب السويد، الدعوة إلى جوردان لارسون، ابن الهداف هنريك، ليحل محل المصاب زلاتان إبراهيموفيتش في التشكيلة المكونة من 26 لاعبا لبطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وأصيب إبراهيموفيتش، الذي عاد إلى اللعب الدولي في مارس عقب غيابه حوالي خمس سنوات، في ركبته وهو يلعب مع فريقه ميلان ضد يوفنتوس في وقت سابق من الشهر الحالي، ليفتح الباب أمام ابن شريكه السابق في هجوم منتخب السويد.

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ولم ينضم لارسون للتشكيلة في مباريات مارس ، وأعطى أندرسون تقييما صريحا للموقف.

وأبلغ أندرسون مؤتمرا صحفيا عقده لإعلان التشكيلة: لم يكن معنا في مارس لأنني لم أعتقد أنه جيد بما يكفي وقتها. لدينا أربعة مهاجمين والآن أحدهم وهو زلاتان لم يعد متاحا، ولذلك اخترت ضم جوردان هذه المرة.

وسجل المهاجم الأعسر البالغ من العمر "23 عاما" عشرة أهداف في عشر مباريات بالدوري الروسي مع سبارتاك موسكو هذا الموسم ليضع نفسه ضمن المرشحين للعب في بطولة أوروبا، حيث تتنافس السويد مع إسبانيا وسلوفاكيا وبولندا في المجموعة الخامسة.

وتضم بقية تشكيلة أندرسون مزيجا من الشباب مثل ألكسندر إيساك البالغ من العمر 21 عاما والذي سجل 16 هدفا في الدوري الإسباني مع ريال سوسيبداد هذا الموسم، والحرس القديم مثل القائد أندرياس غرانكفيست الذي يبلغ عمره 36 عاما وانضم بسبب قدراته القيادية رغم سلسلة من الإصابات في الآونة الأخيرة.

وقال لاعب الوسط سيباستيان لارسون: أعتقد أن لدينا تشكيلة قوية، نمتلك فريقا يعرف ما عليه فعله من أجل النجاح، وكيف نمكن أن نكون متحدين، وهي تشكيلة أخرجت أيضا لاعبين شبان.

يذكر أن هنريك لارسون الذي اعتزل في 2013، خاض تجربة مميزة مع برشلونة خلال الفترة من 2004 إلى 2006.