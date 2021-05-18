نجم مانشستر يونايتد: محمد صلاح لا يحظى بالاحترام

أكد ريو فيرديناند، النجم السابق للمنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، أن محمد صلاح، جناح ليفربول، لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه.

وقال فيرديناند في تصريحات عبر صفحة برنامجه الخاص "فايف" على "يوتيوب": صلاح ينافس مجددا على لقب هداف الدوري الإنجليزي، وهو ليس ضمن تشكيلة فريق الموسم، أنا لا أفهم ذلك.

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وأضاف: أصبح من المعتاد أن نرى اسمه في مختلف الأرقام، لكنه حاليا خارج القائمة.

وأكد المدافع الدولي السابق أن النجم المصري لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه، لاسيما وأنه يتواجد في صدارة هدافي الدوري حاليا بـ 22 هدفا مع هاري كين مهاجم توتنهام.

منذ وصوله إلى ليفربول في 2017 قادما من روما، سجل صلاح 125 هدفا في 201 مباراة، وحقق معهم لقب دوري أبطال أوروبا إضافة إلى الدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي.