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برايتون يقلب الطاولة على 10 لاعبين من سيتي

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سيتي ضمن الفوز بالبطولة الجولة الماضية

برايتون يقلب الطاولة على 10 لاعبين من سيتي

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مانشستر - د ب أ

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قلب برايتون تأخره بهدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي إلى فوز 3 – 2 يوم الثلاثاء ضمن الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما إلكاي غندوغان في الدقيقة الثانية قبل أن يطرد الحكم البرتغالي جواو كانسيلو لاعب سيتي بالبطاقة الحمراء في الدقيقة العاشرة، وأضاف فيل فودين في الدقيقة 48. وسجل برايتون ثلاثة أهداف عن طريق لياندرو تروسارد وآدم وبستر ودان بورن في الدقائق 50 و72 و76.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 83 نقطة في صدارة الترتيب، علما بأنه كان توج بلقب بطل الدوري الإنجليزي قبل هذه المباراة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

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