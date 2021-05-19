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بواتينغ يشكر بايرن.. ويرفض الافصاح عن وجهته المقبلة

بواتينغ بايرن
بواتينغ سيخوض مباراته الأخيرة مع بايرن نهاية الأسبوع الجاري

بواتينغ يشكر بايرن.. ويرفض الافصاح عن وجهته المقبلة

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ميونخ - د ب أ

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وجه جيروم بواتينغ الشكر لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم على السنوات العشر التي قضاها في صفوفه، وذلك مع نهاية مشواره مع النادي البافاري.

وكتب بواتينغ (32 عاماً) على موقع النادي يوم الأربعاء: أنا فخور بدرجة لا يمكن تصديقها لأنني كنت جزءا من التاريخ هنا وبالسماح لي بأن ألعب هذا الكم الكثير من المباريات وأن ألتقي العديد من الأصدقاء وأن أستمتع بكرة القدم مع بايرن. دون أن يفصح الفائز مع منتخب ألمانيا بمونديال كأس العالم 2014، لم يفصح عن الوجهة التالية له بعد بايرن ميونخ.

وأضاف قلب الدفاع الذي كان قد انتقل إلى بايرن قادما من مانشستر سيتي في عام 2011: كان من الواضح بالنسبة لي أنني سأرحل في وقت ما، وأنا كشخص في حاجة إلى التحدي الجديد ومن المهم للغاية بالنسبة لي أن أعايش شيئا جديدا وأن أثبت نفسي من جديد، أنا مدين بالفضل للنادي ولكل شخص ساهم في أن أعايش هذه الفترة الرائعة.

وخاض بواتينغ 362 مباراة مع بايرن ميونخ وأحرز خلالها عشرة أهداف، وفاز بجائزة أحسن لاعب في ألمانيا في عام 2016، ونجح مع بايرن في إحراز الثلاثية الدوري والكأس وبطولة أوروبا مرتين.

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