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تشيلسي يهزم ليستر ويخطف المركز الثالث

تشيلسي ليستر
من لقاء تشيلسي وليستر سيتي

تشيلسي يهزم ليستر ويخطف المركز الثالث

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لندن - د ب أ

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فاز فريق تشيلسي على ضيفه ليستر سيتي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة خسارة مانشستر سيتي أمام مضيفه برايتون 2 - 3 وتعادل مانشستر يونايتد مع فولهام 1-1 وفوز ليدز يونايتد على سواثهامبتون 2 - صفر.

وتقدم تشيلسي بهدف سجله أنتونيو روديغر في الدقيقة 47 وأضاف جورجينيو الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، ثم سجل كيليتشي إيهياناتشو هدف ليستر سيتي في الدقيقة 76.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

وبهذا الفوز ثأر تشيلسي من خسارته السبت الماضي أمام ليستر سيتي صفر - 1 في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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