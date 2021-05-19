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توتنهام يسقط أمام أستون فيلا.. وهاري كين يودع الجماهير

هاري كين ودع الجماهير بعد نهاية اللقاء

توتنهام يسقط أمام أستون فيلا.. وهاري كين يودع الجماهير

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لندن - د ب أ

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تلقت آمال توتنهام هوتسبير في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم ضربة موجعة عقب خسارته 1 - 2 أمام ضيفه أستون فيلا يوم الأربعاء في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت الأربعاء عن فوز إيفرتون على ضيفه وولفرهامبتون 1 - صفر، ونيوكاسل يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد بالنتيجة ذاتها.

وتجمد رصيد توتنهام، الذي تلقى خسارته الثانية عشر في البطولة خلال الموسم الحالي والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة، عند 59 نقطة، ليظل مؤقتا في المركز السادس، آخر المركزين المؤهلين للدوري الأوروبي.

وربما يتراجع توتنهام للمركز السابع، حال تعادل ويستهام، صاحب المركز السابع حاليا برصيد 59 نقطة، مع مضيفه ويست بروميتش ألبيون، الذي هبط رسميا للدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي ابتعد عنه في المراحل الثلاث الماضية، إلى 52 نقطة، لكنه بقي في المركز الحادي عشر.

وبادر ستيفن بيرغوين بتسجيل هدف مبكر لتوتنهام في الدقيقة الثامنة، لكن سرعان ما تعادل أستون فيلا عن طريق سيرخو ريجيلون، لاعب الفريق اللندني، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20، فيما تكفل أولي واتكينز بإحراز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 39.

وبعد نهاية اللقاء، ودع هاري كين جماهير توتنهام، الذي لعب آخر مباراة في الموسم على ملعبه، مما يشير إلى إمكانية رحيله عن الفريق نهاية الموسم.

وتمسك إيفرتون بحظوظه الضئيلة في الصعود للدوري الأوروبي، بعد تغلبه 1 - صفر على ضيفه وولفرهامبتون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد وولفرهامبتون عند 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويدين إيفرتون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه البرازيلي ريشارليسون، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48.

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