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خضيرة يعلن إنهاء مسيرته الكروية

خضيرة
سامي خضيرة

خضيرة يعلن إنهاء مسيرته الكروية

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برلين - د ب أ

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أعلن الألماني الدولي السابق، سامي خضيرة يوم الأربعاء إنهاء مسيرته الكروية بعد آخر مباراة يخوضها ناديه هيرتا برلين في الدوري الألماني يوم السبت المقبل.

جاءت هذه التصريحات للاعب الفائز مع منتخب ألمانيا ببطولة مونديال البرازيل2014، في مؤتمر صحفي لنادي العاصمة الألمانية.

يذكر أن خضيرة "34 عاما" من مواليد مدينة شتوتغارت عام 1987، وقد لعب لأندية شتوتغارت وريال مدريد ويوفنتوس و هيرتا برلين.

وإلى جانب بطولة كأس العالم 2014، حصل خضيرة مع المانشافت على المركز الثالث في مونديال 2010 ووصل مع المنتخب إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية عامي 2012 و2016، وكذلك حصل مع المنتخب على بطولة دوري الأبطال عام 2014، وكأس العالم للأندية مع ريال مدريد 2014.

كما فاز خضيرة مع نادي شتوتغارت ببطولة الدوري الألماني عام 2007، وبطولة الدوري الإسباني مع ريال مدريد عام 2012 وكأس إسبانيا عامي 2011 و2014، وبطولة الدوري الإيطالي مع يوفنتوس أعوام 2016 و2017 و2018 و2019 و2020، وبطولات كأس إيطاليا أعوام 2016 و2017 و2018، وخاض 77 مباراة دولية أحرز فيها سبعة أهداف.

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