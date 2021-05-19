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غوارديولا: سيتي يحتاج إلى أداء أفضل في نهائي الأبطال

غوارديولا مانشستر سيتي
برايتون قلب خسارته إلى فوز على مانشستر سيتي يوم الثلاثاء

غوارديولا: سيتي يحتاج إلى أداء أفضل في نهائي الأبطال

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مانشستر - رويترز

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كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن فريقه يحتاج إلى الظهور بشكل أفضل قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام تشيلسي هذا الشهر بعد الهزيمة 3-2 أمام برايتون آند هوف ألبيون يوم الثلاثاء.

وسجل برايتون ثلاثة أهداف بعد الاستراحة ليحول تأخره بهدفين إلى فوز مثير على بطل الدوري الإنجليزي الذي تأثر بطرد جواو كانسيلو المبكر في الشوط الأول.

وسيحمل سيتي درع الدوري بعد مباراة يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون وقبل مواجهة تشيلسي، الذي فاز على فريق غوارديولا في الدوري وكذلك في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الصراع على أكبر لقب أوروبي للأندية في 29 مايو.

وقال غوارديولا للصحافيين: من الصعب اللعب 11 ضد 11 أمام برايتون. 11 ضد 10 يكون صعبا لذا نحتاج إلى التحسن قبل النهائي، للأسف بعد التقدم 2-صفر، استقبلنا هدفا بسرعة، وبعد ضغط كبير من المنافس، شعرنا بالإرهاق ولم يكن بوسعنا الحفاظ على الكرة فترة طويلة، وخسرنا المباراة.

وأكد غوارديولا أن سيتي يشعر بالتفاؤل بخصوص حالة إيلكاي غندوغان الذي خرج من الشوط الثاني كتغيير احترازي، وأضاف المدرب الإسباني: يشعر الطبيب بالتفاؤل. المشكلة هي كدمة وكان يركض في الشوط الثاني ببعض الإزعاج ولم أكن أريد المخاطرة.

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