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لابورتا لجماهير برشلونة: ستسمعون سلسلة من القرارات

لابورتا
خوان لابورتا

لابورتا لجماهير برشلونة: ستسمعون سلسلة من القرارات

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برشلونة - رويترز

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قال جوان لابورتا رئيس برشلونة إن التغييرات باتت وشيكة في النادي الذي يقترب من إسدال الستار على موسم مخيب.

وبوسع برشلونة في أفضل الأحوال إنهاء الموسم في المركز الثالث بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن شاهد مهاجمه السابق لويس سواريز يتألق مع أتليتيكو مدريد الذي اقترب من اللقب.

كما تفوق الغريم ريال مدريد على برشلونة في الترتيب في معظم فترات الموسم.

وفاز برشلونة بكأس ملك إسبانيا لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر أمام باريس سان جيرمان.

وثارت تكهنات بشأن مستقبل المدرب رونالد كومان في الأسابيع الأخيرة وربطت تقارير لاعب وسط برشلونة السابق تشابي هرنانديز باحتمال خلافته.

وفي حديثه على هامش مهرجان رياضي في إقليم كاتالونيا قال لابورتا الذي عاد في مارس الماضي لفترة ثانية في كامب نو إنه سيتخذ قريبا جدا قرارات بشأن مستقبل النادي.

وأضاف: قلت من قبل إنني سأراجع كافة الأمور في نهاية الموسم فيما يتعلق بالأداء والنتائج. فزنا بكأس ملك إسبانيا ونفخر بذلك لكننا ودعنا دوري أبطال أوروبا مبكرا جدا وفرطنا في الدوري بطريقة غريبة من وجهة نظري. اعتبارا من الأسبوع المقبل ستسمعون سلسلة من القرارات التي يجب اتخاذها وسنعلن عنها.

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